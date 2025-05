Lotus onora uno dei più grandi piloti di tutti i tempi con l'esclusivo modello Emira

HQ

Lotus ha annunciato una nuova variante speciale ed esclusiva del modello Emira che intende rendere omaggio a uno dei suoi più grandi piloti di sport motoristici. Jim Clark, che ha corso per Lotus in varie competizioni negli anni '60, è l'ispirazione dietro il Emira Clark Edition, un adorabile modello a tema che sta facendo il suo arrivo e debutta al Gran Premio di Miami questo fine settimana.

Lotus ha preso il design Emira e gli ha dato un aggiornamento in Clark Racing Green, il tutto mentre vede l'auto avere anche un tetto nero a contrasto, specchietti argentati, una striscia gialla da corsa, uno scarico giallo e persino gessati gialli, tutti progettati per assomigliare al Indianapolis 500 vincitore di di Clark del 1965 Lotus Type 38.

All'interno, l'auto ha sedili sportivi e un design incentrato sul guidatore con sedili rivestiti in Alcantara e pelle nera. Ha un pomello del cambio in legno in stile anni Sessanta, un badge commemorativo con tartan proveniente dalla zona natale di Clark a Lochcarron, in Scozia, e poiché questa edizione sarà limitata, ognuna verrà decorata con soglie d'ingresso con un numero da 1 a 60 su di esso.

Poiché il Emira è il modello preferito, sotto il cofano ci sarà un motore V6 da 3,5 litri che è stato sovralimentato per erogare 400 CV. Ha un cambio manuale a sei marce con differenziale a slittamento limitato, che ha lo scopo di combinarsi per offrire un'esperienza di guida tattile e reale.

Ognuno dei 60 Emira Clark Editions sarà in vendita per £ 115.000 nel Regno Unito o per € 140.000 in Germania.