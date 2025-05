Lucas Vázquez e il Real Madrid concordano sulla loro separazione

HQ

Uno dei capitani del Real Madrid è pronto a dire addio al club della sua vita dopo la Coppa del Mondo per club di quest'estate negli Stati Uniti. Lucas Vázquez, che è al Real Madrid dal 2007 a La Fábrica, ha raggiunto un accordo con il club per separarsi tra poco più di un mese.

Come riportato da Fabrizio Romano, le due parti non hanno raggiunto un accordo sul rinnovo e pare che la decisione di lasciare il club sia ormai irrevocabile in quanto il suo contratto scade. Nel mondo del calcio non si sa mai cosa succederà, ma dopo una relazione così lunga, forse il galiziano potrebbe essere alla ricerca di nuove sfide fuori dalla capitale.

Non sappiamo ancora quale sarà la prossima destinazione di Lucas Vázquez, che lascerà i Blancos con cinque titoli di Champions League e quattro titoli di campionato nazionali a suo nome. Tutto fa pensare che abbia offerte da fuori Europa, ma potrebbe anche prendere in considerazione diverse opzioni senza lasciare il continente.

I piani del Real Madrid sono su un percorso diverso. Stanno cercando di ringiovanire alcuni settori della squadra per la prossima stagione sotto il comando di Xabi Alonso e sembra che dopo l'ingaggio di Dean Huijsen e Trent Alexander-Arnold, stiano inseguendo Álvaro Carreras, terzino sinistro del Benfica per il quale sembra dovranno pagare la clausola rescissoria.