Lucasfilm annuncia il casting per Star Wars: Starfighter

HQ

Dopo la conclusione della seconda stagione di Andor, in molti si chiedono come Disney e Lucasfilm riusciranno a capitalizzare questi nuovi crediti dalla Repubblica della fiducia dei fan nel franchise dopo anni di produzioni tutt'altro che stellari.Star Wars: Starfighter Sembra il progetto più originale sul tavolo in questo momento, e oggi è ufficialmente iniziata la produzione del film, che sarà diretto da Shawn Levy.

Come sappiamo, sarà interpretato da Ryan Gosling, ma ora abbiamo un elenco di nomi di attori e attrici che faranno il loro debutto nell'universo di Star Wars nel film, e sono i seguenti: Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings e Amy Adams.

In un articolo pubblicato su starwars.com, il regista Shawn Levy afferma quanto segue: "Provo un profondo senso di eccitazione e onore quando iniziamo la produzione delStar Wars: Starfighter. Dal giorno in cui Kathy Kennedy mi ha chiamato, invitandomi a sviluppare un'avventura originale in questa incredibile galassia di Star Wars, questa esperienza è stata un sogno che si è avverato, creativamente e personalmente. Star Wars ha plasmato il mio senso di ciò che la storia può fare, di come i personaggi e i momenti cinematografici possano vivere con noi per sempre. Entrare a far parte di questa galassia narrativa con collaboratori così brillanti sullo schermo e fuori, è l'emozione di una vita".

La trama e la trama di Starfighter sono sconosciute in questo momento, tranne per il fatto che si tratta di una storia completamente originale ambientata in un periodo di tempo mai esplorato prima nel franchise.

Star Wars: Starfighter uscirà nelle sale cinematografiche il 28 maggio 2027, quasi in coincidenza con il 50° anniversario del franchise. Non vedi l'ora di vederlo?