Lucasfilm sa che David Corenswet vuole unirsi all'universo di Star Wars

Per molti uomini, Superman è un po' l'emblema della parte del sogno. Puoi essere muscoloso, bello e un amico per tutti. Tuttavia, anche se si sta godendo appieno il suo tempo come Supes, David Corenswet ha gli occhi puntati su una galassia lontana, lontana.

Sebbene Corenswet abbia già detto che gli piacerebbe far parte dell'universo di Star Wars in qualsiasi modo, ha detto che il suo ruolo da sogno sarebbe quello di interpretare un pilota di X-Wing. Recentemente, ha detto alla CNN di averlo detto a Lucasfilm. "Lo sanno," disse quando gli fu chiesto se avesse contattato l'azienda per realizzare il suo sogno.

Con Superman che ha davvero messo Corenswet in primo piano a Hollywood, possiamo immaginare che presto sarà coinvolto in ogni tipo di ruolo insieme alle sue apparizioni nel DCU. Tuttavia, non si sa se riuscirà a cambiare franchise mentre ne guida uno.