L'Ucraina accoglie con favore un prestito UE di 90 miliardi di euro nonostante non sia stato un accordo su beni russi congelati: "Questo è un sostegno significativo"

HQ

Venerdì l'Ucraina ha accolto con favore la decisione dell'Unione Europea di fornire 90 miliardi di euro di supporto finanziario nei prossimi due anni, nonostante i leader dell'UE non siano riusciti a trovare un accordo sull'utilizzo di beni russi congelati per finanziare gli aiuti.

"Questo è un sostegno significativo che rafforza davvero la nostra resilienza", ha detto il presidente Volodymyr Zelensky dopo che i leader dell'UE hanno approvato il pacchetto a seguito dei colloqui notturni a Bruxelles.

Il blocco ha scelto di prendere in prestito denaro per finanziare la difesa dell'Ucraina piuttosto che perseguire un piano più controverso basando un prestito su beni sovrani russi congelati, principalmente a causa di motivi legali e finanziari, in particolare dal Belgio, dove è detenuta la maggior parte dei beni.

I funzionari ucraini hanno riconosciuto il compromesso, sottolineando l'urgenza di ottenere fondi per evitare una carenza di finanziamento il prossimo anno. La Russia, nel frattempo, ha accolto con favore il fallimento dell'UE nel raggiungere un accordo sull'uso dei suoi beni congelati, definendolo una vittoria per la "legge e la sanità mentale."

Presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X:

"Sono grato a tutti i leader dell'Unione Europea per la decisione del Consiglio europeo su 90 miliardi di euro di sostegno finanziario all'Ucraina nel 2026-2027. Questo è un supporto significativo che rafforza davvero la nostra resilienza. È importante che i beni russi rimangano immobilizzati e che l'Ucraina abbia ricevuto una garanzia di sicurezza finanziaria per i prossimi anni. Grazie per il risultato e per l'unità. Insieme, stiamo difendendo il futuro del nostro continente."