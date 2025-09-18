L'Ucraina addestrerà le forze polacche nella difesa dai droni

HQ

Solo pochi giorni fa, la violazione dei droni russi in Polonia stava facendo notizia. Ora, l'Ucraina ha annunciato che fornirà alle truppe e agli ingegneri polacchi una formazione specializzata per contrastare le incursioni dei droni, secondo il ministro della Difesa Denys Shmyhal. Le forze ucraine condivideranno le competenze nell'intero spettro della difesa con droni, tra cui il rilevamento, il disturbo elettronico e il dispiegamento di intercettori. Le esercitazioni congiunte si svolgeranno in una struttura di addestramento della Polonia meridionale, consentendo a entrambe le nazioni di rafforzare la loro collaborazione in materia di sicurezza aerea. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!