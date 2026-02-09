L'Ucraina apre le esportazioni di armi per monetizzare l'innovazione sul campo di battaglia: 10 centri d'armamento in tutta Europa

HQ

L'Ucraina sta aprendo le esportazioni di armi prodotte internamente nel tentativo di trasformare l'innovazione bellica in entrate tanto necessarie, ha dichiarato domenica il presidente Volodymyr Zelensky. Dopo quattro anni di guerra con la Russia, il settore della difesa ucraino si è rapidamente espanso, con più di 1.000 produttori di armi e equipaggiamenti militari attualmente attivi nel paese, la maggior parte delle quali aziende private lanciate dall'invasione del 2022. La decisione segna un cambiamento rispetto alle restrizioni precedenti che limitavano le esportazioni per dare priorità alle esigenze interne.

Zelensky ha detto che l'Ucraina prevede di aprire 10 centri di esportazione di armi in tutta Europa nel 2026, con i droni da combattimento che dovrebbero diventare un prodotto di punta. Gli Alleati hanno mostrato un forte interesse per la tecnologia e l'esperienza operativa collaudata in Ucraina, soprattutto mentre i paesi europei aumentano la spesa per la difesa dopo decenni di sottoinvestimento. I produttori ucraini sostengono che l'accesso all'esportazione li aiuterà a scalare la produzione e a finanziare ulteriori innovazioni, poiché il settore è cresciuto più rapidamente della capacità del governo di acquistare la sua produzione.

I rappresentanti dell'industria affermano che la domanda internazionale è più forte per droni e sistemi di guerra elettronica, inclusi droni marittimi, UAV utilizzati per bombardamenti e intercettazioni e droni controllati in fibra ottica che non possono essere disturbati. I droni hanno trasformato il conflitto dal 2022 e ora rappresentano la maggior parte degli attacchi contro obiettivi nemici, rimodellando la guerra in prima linea. Per Kiev, esportare quell'esperienza è sia un'opportunità finanziaria sia un modo per approfondire i legami militari con i suoi partner, anche mentre la guerra continua...