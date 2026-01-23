L'Ucraina arresta due spie russe che ispezionano i danni causati dal missile Oreshnik
Il paese afferma di aver detenuto due spie coinvolte nella valutazione dei danni causati dall'attacco con missili balistici Oreshnik di Mosca a Leopoli.
L'Ucraina afferma di aver detenuto due spie russe coinvolte nella valutazione dei danni causati dall'attacco balistico Oreshnik di Mosca a Leopoli. Gli arresti sono stati annunciati giovedì dal servizio di sicurezza ucraino, il SBU.
I sospettati includono un uomo di 64 anni di Mukachevo, nel sud-ovest dell'Ucraina, e il suo vicino disoccupato di 22 anni della stessa regione. Le autorità ucraine hanno dichiarato che entrambi lavoravano per l'intelligence militare russa, il GRU.
Secondo la SBU, il giovane si è recato a Leopoli poco dopo l'attacco missilistico del 9 gennaio, scattando foto dei siti danneggiati e registrando le coordinate su Google Maps. L'uomo più anziano, che rimase a Mukachevo, raccolse le informazioni e le trasmise agli addetti russi.
L'intelligence ucraina ha dichiarato che il sessantaquattrenne era stato reclutato da remoto e che i dati erano destinati alle operazioni psicologiche russe e alla pianificazione di futuri attacchi nella regione. Entrambi gli uomini sono stati arrestati contemporaneamente, uno a casa e l'altro nel sito dell'impatto del missile.
Il missile Oreshnik, utilizzato per la prima volta in combattimento nel novembre 2024, è un sistema a raggio intermedio capace di armi nucleari con MIRV, capace di trasportare più submunizioni a velocità estremamente elevate. Le autorità russe non hanno commentato pubblicamente gli arresti...