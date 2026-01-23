L'Ucraina arresta due spie russe che ispezionano i danni causati dal missile Oreshnik

HQ

L'Ucraina afferma di aver detenuto due spie russe coinvolte nella valutazione dei danni causati dall'attacco balistico Oreshnik di Mosca a Leopoli. Gli arresti sono stati annunciati giovedì dal servizio di sicurezza ucraino, il SBU.

I sospettati includono un uomo di 64 anni di Mukachevo, nel sud-ovest dell'Ucraina, e il suo vicino disoccupato di 22 anni della stessa regione. Le autorità ucraine hanno dichiarato che entrambi lavoravano per l'intelligence militare russa, il GRU.

Missili russi Oreshnik su un rimorchio. Com'è il sistema missilistico Oreshnik // Shutterstock

Secondo la SBU, il giovane si è recato a Leopoli poco dopo l'attacco missilistico del 9 gennaio, scattando foto dei siti danneggiati e registrando le coordinate su Google Maps. L'uomo più anziano, che rimase a Mukachevo, raccolse le informazioni e le trasmise agli addetti russi.

L'intelligence ucraina ha dichiarato che il sessantaquattrenne era stato reclutato da remoto e che i dati erano destinati alle operazioni psicologiche russe e alla pianificazione di futuri attacchi nella regione. Entrambi gli uomini sono stati arrestati contemporaneamente, uno a casa e l'altro nel sito dell'impatto del missile.

Il missile Oreshnik, utilizzato per la prima volta in combattimento nel novembre 2024, è un sistema a raggio intermedio capace di armi nucleari con MIRV, capace di trasportare più submunizioni a velocità estremamente elevate. Le autorità russe non hanno commentato pubblicamente gli arresti...