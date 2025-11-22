L'Ucraina colpisce la Russia per la prima volta con ATACMS di fabbricazione statunitense

HQ

L'Ucraina ha effettuato il suo primo attacco confermato all'interno della Russia utilizzando missili a lungo raggio ATACMS forniti dagli Stati Uniti, segnando una nuova fase del conflitto dopo che Washington ha silenziosamente allentato le restrizioni sul loro utilizzo.

Lo Stato Maggiore Generale di Kiev ha dichiarato che i missili a guida di precisione sono stati lanciati contro posizioni militari in Russia e ha descritto la mossa come un passo significativo che continuerà nelle operazioni future.

Secondo funzionari russi, quattro ATACM furono lanciati verso la città meridionale di Voronezh, dove i sistemi di difesa aerea affermavano di aver intercettato tutti i missili in arrivo. La Russia ha anche dichiarato di aver distrutto due veicoli di lancio ucraini nell'oblast di Kharkiv.

L'Ucraina non ha rilasciato dettagli sugli obiettivi esatti, ma ha sottolineato che l'operazione si concentrava sulle legittime infrastrutture militari oltre il confine. Lo sciopero segue quasi un anno di cambiamenti nella politica degli Stati Uniti.

I limiti precedenti sotto l'amministrazione Biden limitavano Kiev all'uso di sistemi americani a lungo raggio solo all'interno del territorio ucraino, e una revisione del Pentagono sotto l'amministrazione Trump aveva ulteriormente rallentato le approvazioni transfrontaliere.

L'ultimo attacco sembra segnalare un allentamento di questi controlli. La Russia ha ripetutamente avvertito che le armi a lungo raggio fornite dall'Occidente usate sul suo territorio sarebbero considerate un coinvolgimento diretto dell'Occidente, mentre l'Ucraina sostiene che tali attacchi siano necessari.

Nelle ultime settimane l'Ucraina ha ampliato le sue capacità a lungo raggio, colpendo le infrastrutture energetiche russe con missili prodotti internamente. Questi attacchi hanno aggravato l'impatto economico delle sanzioni statunitensi sulle compagnie petrolifere russe.

Washington non ha confermato pubblicamente l'ultimo utilizzo di ATACMS, ma Kiev ha indicato che le operazioni a lungo raggio continueranno, suggerendo ulteriori attacchi transfrontalieri.

Cosa sono gli ATACMS?

ATACMS (Army Tactical Missile System) è un missile balistico di fabbricazione statunitense lanciato da piattaforme HIMARS o MLRS. A seconda della variante, può colpire bersagli fino a 300 chilometri (186 miglia) di distanza. Il sistema è progettato per attacchi ad alta precisione contro posti di comando, aeroporti, depositi di munizioni e formazioni di truppe concentrate. L'Ucraina ha ricevuto per la prima volta versioni a autonomia più corta nel 2023, con modelli aggiornati in arrivo nel 2024.