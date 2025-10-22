L'Ucraina colpisce un impianto chimico russo con missili occidentali

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'Ucraina ha lanciato un attacco di precisione su un impianto chimico russo utilizzando missili Storm Shadow di fabbricazione britannica, secondo il suo esercito.

Si ritiene che l'obiettivo, situato a Bryansk, svolga un ruolo chiave nell'industria della difesa russa, producendo materiali utilizzati in armi e munizioni.

A seguito dell'attacco, la Russia ha risposto con un'ondata su larga scala di attacchi missilistici e droni in diverse regioni ucraine, danneggiando le infrastrutture e causando vittime civili.

Questa non è la prima volta che l'Ucraina utilizza l'arma a lungo raggio prodotta nel Regno Unito, ma l'attacco arriva pochi giorni dopo che Trump ha rifiutato di fornire all'Ucraina armi a lungo raggio prodotte negli Stati Uniti.

Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel post qui sotto o al seguente link. Go!