L'Ucraina colpisce una raffineria di petrolio russa con missili da crociera britannici Storm Shadow

HQ

L'Ucraina ha dichiarato di aver utilizzato missili da crociera Storm Shadow forniti dai britannici per colpire giovedì una grande raffineria di petrolio russa, segnando un altro attacco profondo all'interno del territorio russo. La raffineria di Novoshakhtinsk, nel sud della Russia, è stata colpita da più missili, scatenando "numerose esplosioni", secondo le forze armate ucraine.

Kiev ha affermato che la raffineria è un fornitore chiave di prodotti combustibili nel sud della Russia e svolge un ruolo diretto nel supporto alle operazioni militari russe. L'attacco evidenzia il continuo utilizzo da parte dell'Ucraina di armi occidentali a lungo raggio per colpire le infrastrutture energetiche e militari della Russia ben oltre le linee del fronte.

I missili Storm Shadow, forniti dal Regno Unito, sono stati utilizzati in passato dall'Ucraina contro obiettivi di alto valore all'interno della Russia, sottolineando la crescente capacità di Kiev di colpire asset strategici mentre la guerra entra nel suo 1.402° giorno.

Cosa sono i missili Storm Shadow?

Storm Shadow è un missile da crociera a lungo raggio lanciato dall'aria sviluppato dal Regno Unito e dalla Francia. Può percorrere più di 250 chilometri ed è progettato per colpire bersagli temprati e di alto valore con grande precisione mentre vola a bassa quota, per evitare il rilevamento radar. L'Ucraina utilizza il missile lanciandolo da aerei, permettendogli di colpire siti strategici come depositi di carburante, centri di comando e infrastrutture in profondità dietro le linee russe.