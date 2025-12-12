Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

L'Ucraina entrerebbe nell'UE entro il 2027 secondo un nuovo piano di pace preliminare, riporta FT

L'Ucraina sarebbe sulla buona strada per aderire all'Unione Europea entro il 1° gennaio 2027 secondo una bozza di proposta di pace in discussione nei negoziati mediati dagli Stati Uniti.

HQ

L'Ucraina sarebbe sulla buona strada per aderire all'Unione Europea entro il 1° gennaio 2027 secondo una bozza di proposta di pace in discussione nei negoziati mediati dagli Stati Uniti, secondo il Financial Times. Il piano, negoziato da funzionari statunitensi e ucraini con il sostegno di Bruxelles, fa parte di sforzi più ampi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, afferma il Financial Times, citando persone a conoscenza del documento. Non conosciamo ancora tutti i dettagli della proposta, ma aggiorneremo questa notizia non appena ne sapremo di più, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Questa è una notizia in evoluzione...

L'Ucraina entrerebbe nell'UE entro il 2027 secondo un nuovo piano di pace preliminare, riporta FT
Ucraina e Unione Europea // Shutterstock

This post is tagged as:

Notizie dal mondoRussiaUcrainaStati Uniti


Caricamento del prossimo contenuto