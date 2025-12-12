L'Ucraina entrerebbe nell'UE entro il 2027 secondo un nuovo piano di pace preliminare, riporta FT

HQ

L'Ucraina sarebbe sulla buona strada per aderire all'Unione Europea entro il 1° gennaio 2027 secondo una bozza di proposta di pace in discussione nei negoziati mediati dagli Stati Uniti, secondo il Financial Times. Il piano, negoziato da funzionari statunitensi e ucraini con il sostegno di Bruxelles, fa parte di sforzi più ampi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, afferma il Financial Times, citando persone a conoscenza del documento. Non conosciamo ancora tutti i dettagli della proposta, ma aggiorneremo questa notizia non appena ne sapremo di più, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Questa è una notizia in evoluzione...