L'Ucraina espanderà la produzione di droni in Norvegia con un nuovo accordo sulla difesa
Oslo e Kiev approfondiscono la cooperazione militare con produzione congiunta e condivisione della conoscenza.
Volodymyr Zelenskiy e Jonas Gahr Støre hanno concordato di rafforzare i legami di difesa, inclusi i piani per produrre droni ucraini su suolo norvegese.
L'accordo prevede che la Norvegia supporti la produzione di droni sia in Ucraina che a livello nazionale, mentre Kiev condivide esperienza sul campo, dati e competenze tecniche acquisite durante la guerra con la Russia.
Støre ha detto che la partnership permetterà alla Norvegia di apprendere direttamente dall'esperienza ucraina nella guerra moderna, in particolare dalla sua rapida innovazione nella tecnologia dei droni.
La Norvegia è stata uno dei maggiori sostenitori dell'Ucraina, con un programma di finanziamento a lungo termine del valore di circa 28 miliardi di dollari fino al 2030, sostenuto su tutto lo spettro politico.
L'accordo arriva mentre l'Ucraina continua ad espandere la cooperazione nella difesa in tutta Europa, a seguito di un accordo separato sulla produzione di droni con la Germania avvenuto nello stesso giorno.