L'Ucraina ha annunciato che candiderà Trump per il Premio Nobel per la Pace

L'aspirazione di Trump al Premio Nobel per la Pace ha intensificato l'interesse su chi sarà il prossimo destinatario. Ora, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lasciato intendere che sosterrebbe una nomination al Premio Nobel per la pace per Trump se il presidente degli Stati Uniti dovesse garantire un cessate il fuoco in Ucraina. Parlando con i giornalisti pochi giorni prima che il vincitore di quest'anno venga rivelato, Zelensky ha detto che una tale mossa riconoscerebbe il potenziale ruolo di Trump nel fermare il conflitto. "Se Trump dà al mondo (soprattutto al popolo ucraino) la possibilità di un tale cessate il fuoco, allora sì, dovrebbe essere nominato per il premio Nobel per la pace", Ha detto Zelensky. "Lo nomineremo a nome dell'Ucraina". Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!