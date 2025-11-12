L'Ucraina ora produce più droni militari di tutti i paesi della NATO messi insieme, riferisce Bloomberg

HQ

L'Ucraina ora produce più droni militari di tutti i membri della NATO messi insieme. Secondo Bloomberg, il paese produce fino a 4 milioni di droni all'anno (dai modelli di attacco a lungo raggio agli agili FPV) superando di gran lunga la produzione degli Stati Uniti.

Espandersi oltre la zona di guerra

Le aziende ucraine stanno spostando la produzione in Europa. TSIR sta costruendo una nuova catena di montaggio in Finlandia con Summa Defence Plc, mentre altre come Skyeton e Fire Point hanno aperto strutture in Slovacchia, Danimarca e Regno Unito.

La Danimarca ha promesso 77 milioni di dollari per sostenere la produzione di armi ucraine. Il vice primo ministro Mykhailo Fedorov afferma che l'Ucraina è passata da 10 produttori di droni nel 2022 a oltre 500 oggi. Ora, questo potrebbe presto influenzare le strategie di produzione della difesa della NATO.