L'Ucraina prende di mira l'impianto petrolchimico russo in Bashkortostan con un attacco di droni, afferma Mosca

Un attacco di droni ucraini ha danneggiato l'impianto petrolchimico di Sterlitamak nel profondo della regione russa del Bashkortostan , hanno dichiarato martedì le autorità regionali, segnando uno degli attacchi più distanti di Kiev dall'inizio della guerra.

L'assalto notturno ha causato un crollo parziale di un impianto di trattamento delle acque presso l'impianto, situato a circa 1.500 km (932 miglia) dal confine ucraino nei Monti Urali, ma non ci sono stati feriti, tra i cinque lavoratori sul posto, secondo l'amministrazione cittadina.

Il leader regionale del Bashkortostan Radiy Khabirov ha detto che le operazioni presso l'impianto sono continuate senza interruzioni e che entrambi i droni sono stati distrutti .

La Russia segnala l'abbattimento di 85 droni in totale

Nel suo aggiornamento quotidiano, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue difese aeree hanno abbattuto altri 83 droni in altre sette regioni durante la notte, oltre ai due intercettati sul Bashkortostan.

Non c'è stato alcun commento immediato da Kiev, ma le forze ucraine hanno recentemente intensificato gli attacchi di droni e missili a lungo raggio alle raffinerie di petrolio, ai depositi e agli hub logistici russi che sostengono lo sforzo bellico di Mosca.

Mentre La Russia etichetta gli attacchi come atti di terrorismo, l'Ucraina insiste sul fatto che si tratta di atti legittimi di autodifesa nella guerra iniziata con l'invasione su vasta scala della Russia nel febbraio 2022.