Notizie dal mondo
L'Ucraina presenta a Washington un piano di pace rivisto in 20 punti, riporta ABC | LEGGI IN DIRETTA
Kiev propone nuove idee sul controllo territoriale e delle centrali nucleari.
HQ
L'Ucraina ha presentato agli Stati Uniti una proposta di pace rivista in 20 punti, secondo ABC News. Il piano aggiornato includerebbe, secondo quanto riferito, "nuove idee" su questioni territoriali e sulla supervisione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Rappresenta l'ultimo tentativo di Kiev di influenzare le negoziazioni mentre cresce la pressione per un possibile accordo. I dettagli della proposta rimangono riservati mentre Washington esamina il documento, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.
Questa è una notizia in evoluzione...