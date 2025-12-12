L'Ucraina rivendica un attacco contro due navi militari russe nel Mar Caspio

HQ

Le forze speciali ucraine hanno dichiarato venerdì di aver condotto un'operazione con un gruppo di resistenza locale per colpire due navi russe che trasportavano armi ed equipaggiamenti militari nel Mar Caspio.

La dichiarazione non specificava il momento dell'attacco né l'entità del danno. Ha identificato le navi prese di mira come la Composer Rakhmaninoff e la Askar-Sarydzha, entrambe autorizzate dagli Stati Uniti per presumibilmente aver spostato carichi militari tra Iran e Russia.

L'annuncio segue l'affermazione di Kiev il giorno precedente secondo cui droni ucraini avevano colpito per la prima volta una piattaforma petrolifera russa nel Caspio, fermando la produzione a circa 20 pozzi. Secondo funzionari ucraini, l'ultima operazione si è basata su informazioni fornite dal movimento di resistenza "Black Spark".