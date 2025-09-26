HQ

L'Ucraina ha appena accusato droni da ricognizione non identificati di aver attraversato il suo confine occidentale, suggerendo che potrebbero provenire dall'Ungheria, membro della NATO e dell'UE, che sotto la guida di Orban è stata insolitamente vicina alla Russia rispetto ad altri paesi europei. "Il comandante in capo ha anche riferito sui recenti incidenti con i droni lungo il confine ucraino-ungherese. Le forze ucraine hanno registrato violazioni del nostro spazio aereo da parte di droni da ricognizione, che probabilmente sono ungheresi. Le valutazioni preliminari suggeriscono che potrebbero aver condotto una ricognizione sul potenziale industriale delle aree di confine dell'Ucraina. Ho ordinato che tutte le informazioni disponibili fossero verificate e che venissero redatti rapporti urgenti su ogni incidente registrato", ha scritto Zelensky su X. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!