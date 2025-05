L'Ucraina si calma mentre il cessate il fuoco russo tiene nelle principali città I combattimenti persistono sul fronte orientale nonostante la pausa su Kiev e altre regioni.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il cessate il fuoco di tre giorni della Russia è entrato in vigore giovedì mattina e ora sappiamo che ha portato una rara calma a Kiev e in altre città chiave ucraine dopo giorni di attacchi aerei e precedenti cessate il fuoco presumibilmente violati. Mentre i cieli sopra la capitale sono rimasti tranquilli, i funzionari ucraini hanno riferito di continui scontri lungo il fronte orientale e di attacchi a Sumy. Il cessate il fuoco coincide con le commemorazioni della seconda guerra mondiale di Mosca e gli incontri diplomatici con la leadership cinese. Kiev, Ucraina - aprile 2025 - I volontari aiutano a sgomberare le rovine di un edificio danneggiato da un attacco missilistico russo nel distretto di Sviatoshynskyi di Kiev il 24 aprile 2025 // Shutterstock