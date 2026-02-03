L'Ucraina sostiene il piano militare coordinato occidentale per far rispettare il futuro cessate il fuoco

HQ

L'Ucraina ha concordato con i suoi partner occidentali un piano che prevederebbe risposte militari coordinate se la Russia violasse ripetutamente un futuro accordo di cessate il fuoco, ha riportato martedì il Financial Times. La proposta, discussa nelle ultime settimane da funzionari ucraini, europei e statunitensi, stabilisce un meccanismo di esecuzione a più livelli progettato per scoraggiare qualsiasi violazione di qualsiasi armistizio. Queste sono le fasi:

1) Secondo il rapporto, il piano inizierebbe con una risposta rapida entro 24 ore da qualsiasi violazione russa, iniziando con un avvertimento diplomatico. Se necessario, le forze ucraine sarebbero state autorizzate a intraprendere azioni militari limitate per fermare la breccia, segnando la prima fase dell'applicazione della legge.

2) Se le ostilità continuassero, seguirebbe una seconda fase che prevederebbe l'intervento delle forze di una "coalizione dei disposti", inclusi diversi stati membri dell'UE oltre al Regno Unito, Norvegia, Islanda e Turchia. L'obiettivo, ha detto il FT, sarebbe contenere e annullare le violazioni senza degenerare immediatamente a un conflitto più ampio.

3) In caso di un attacco russo maggiore o esteso, la proposta prevede una risposta coordinata da parte di una forza sostenuta dall'Occidente che includerebbe l'esercito statunitense, attivata 72 ore dopo la breccia iniziale. Nel frattempo, inviati di Ucraina, Russia e Stati Uniti si incontreranno questa settimana ad Abu Dhabi per colloqui sulla fine della guerra...