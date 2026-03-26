L'UE accusa Pornhub e altri tre siti per adulti di non aver tenuto fuori i bambini

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Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos sono tutti nel mirino dopo che un'indagine durata dieci mesi ha concluso che le loro pratiche di verifica dell'età semplicemente non bastano. Una sola casella che confermi che hai 18 anni? Non basta, dice Bruxelles.

Chi è stato accusato?



Pornhub: Di proprietà di Aylo Freesites, registrato a Cipro.



Stripchat: Una controllata del Technius, anch'essa registrata a Cipro.



XNXX: Gestita da NKL Associates, una società ceca.



XVideos: gestito da WebGroup Repubblica Ceca, un'unità ceca.



Bandiere UE // Shutterstock

Come riportato da Reuters, il responsabile tecnologico dell'UE Henna Virkkunen l'ha detto chiaramente: i bambini raggiungono questi contenuti sempre più giovani, e le piattaforme devono implementare veri controlli dell'età che preservino la privacy, non sfocature delle pagine e avvisi sui contenuti che chiunque può ignorare.

La Commissione accusa inoltre le aziende di essere più preoccupate per la propria reputazione che per i rischi per i minori, una reprimenda pungente che segnala quanto seriamente i regolatori stiano prendendo questa questione. Se ritenute colpevoli, le piattaforme rischiano multe fino al 6% del fatturato annuo globale. Le quattro aziende (di proprietà di gruppi madri ciprioti e cechi) hanno ora la possibilità di rispondere prima che venga presa una decisione definitiva.