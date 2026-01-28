L'UE approva 3,1 miliardi di euro di aiuti spagnoli per l'energia ad alta efficienza

HQ

La Commissione Europea ha autorizzato un programma di aiuti di Stato spagnolo da 3,1 miliardi di euro per promuovere la generazione di elettricità da centrali ad alta efficienza.

Secondo Reuters, il progetto mira a nuovi progetti combinati di energia termica e energia (CHP) nuovi o significativamente potenziati che utilizzano gas naturale, bioliquidi, biogas e biomassa solida, con un'enfasi su sostenibilità e innovazione. Gli impianti a gas naturale sono tenuti a incorporare apparecchiature che permettano almeno il 10% di idrogeno rinnovabile per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

Questa iniziativa è in linea con gli obiettivi climatici più ampi dell'UE, tra cui la riduzione delle emissioni nette di gas serra del 55% entro il 2030 e il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Il programma spagnolo funzionerà per un decennio, offrendo supporto finanziario agli operatori della CHP tramite premi retribuiti pensati per compensare sia i costi di investimento che quelli operativi, che saranno ricalcolati trimestralmente...