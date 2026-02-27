L'UE apre un canale di finanziamento per sostenere l'accesso all'aborto in tutto il blocco

HQ

La Commissione Europea ha confermato che gli Stati membri dell'UE possono utilizzare i fondi sociali esistenti per aiutare le donne ad accedere a servizi di aborto sicuri, incluso il coprire i costi di viaggio per chi proviene da paesi con divieti quasi totali come Malta e Polonia.

La decisione segue la campagna "My Voice, My Choice", che ha raccolto oltre 1,2 milioni di firme e ottenuto il sostegno della maggioranza degli eurodeputati. Il commissario per l'uguaglianza Hadja Lahbib ha definito la decisione "rivoluzionaria", sostenendo che potrebbe contribuire a ridurre i circa 500.000 aborti non sicuri che avvengono ogni anno in Europa.

Molti hanno definito questo un impegno politico per i diritti delle donne in tutto il blocco di 27 membri. Tuttavia, alcuni critici, incluso il gruppo legale conservatore polacco Ordo Iuris, sostengono che la misura interferisca con l'autorità nazionale sulla politica sanitaria...