L'UE firmerà questa settimana partnership per la difesa con Australia, Islanda e Ghana, annuncia Kallas

L'Unione Europea è pronta a formalizzare partnership per la difesa con Australia, Islanda e Ghana, ha annunciato lunedì a Bruxelles la responsabile della politica estera dell'UE, Kaja Kallas. Afferma che questi accordi fanno parte di uno sforzo più ampio per diversificare le partnership internazionali in un contesto di crescenti rischi per la sicurezza globale.

Parlando alla Conferenza degli Ambasciatori dell'UE, Kallas ha evidenziato il legame tra le crisi in Medio Oriente e la guerra in corso della Russia contro l'Ucraina, sottolineando che entrambe riflettono l'erosione del diritto internazionale. "Un numero crescente di paesi in tutto il mondo cerca di diversificare le proprie partnership per gestire il rischio aumentato", ha detto.

Le nuove partnership mirano a rafforzare la cooperazione in materia di difesa, garantire la prontezza contro le minacce emergenti e promuovere interessi di sicurezza condivisi in più regioni. Kallas ha aggiunto che molti altri paesi hanno espresso interesse a unirsi a iniziative simili, segnalando uno spostamento verso una più ampia collaborazione nella difesa guidata dall'UE oltre l'Europa.

Come afferma lei sui social media:

Vediamo un nuovo ordine mondiale caratterizzato da competizione e politica di potere coercitiva, con potenze militari che mirano a stabilire sfere di influenza. Il modo in cui rispondiamo a questo momento ci definirà. Il nostro grado di successo dipende da come realizziamo secondo le nostre priorità e da come raccogliamo sostegno internazionale. Estratto del mio discorso alla nostra Conferenza degli Ambasciatori UE QUI.