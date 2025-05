L'UE lancia un fondo per gli armamenti da 150 miliardi di euro in un contesto di preoccupazioni per la sicurezza L'iniziativa SAFE mira a rafforzare le capacità di difesa dell'Europa e a ridurre la dipendenza dalla protezione degli Stati Uniti.

HQ Le ultime notizie sull'Unione Europea . Ora sappiamo che i ministri dell'UE hanno formalmente approvato martedì un fondo da 150 miliardi di euro chiamato Security Action for Europe (SAFE), destinato a finanziare progetti congiunti di difesa attraverso prestiti garantiti dall'UE. L'iniziativa riflette la crescente ansia per una potenziale minaccia russa e l'incertezza sul futuro sostegno militare degli Stati Uniti. Con una forte clausola di "acquisto europeo", lo schema cerca anche di rafforzare l'industria della difesa del continente. Dai un'occhiata al comunicato stampa ufficiale qui. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel partecipano a una videoconferenza sulla sicurezza e la difesa a Bruxelles, in Belgio, il 26 febbraio 2021 // Shutterstock