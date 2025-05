L'UE prevede nuove sanzioni per rafforzare la morsa sulla Russia L'UE ha già adottato 17 pacchetti di sanzioni.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . L'Unione europea sta preparando un nuovo pacchetto di sanzioni volte ad aumentare la pressione sulla Russia nel contesto del conflitto in corso in Ucraina, ha dichiarato venerdì la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Si prevede che le nuove misure riguarderanno le infrastrutture energetiche russe, compresi i gasdotti Nord Stream, amplieranno le restrizioni sulla flotta ombra e ridurranno il tetto al prezzo del petrolio. Nonostante i precedenti cicli di sanzioni, il raggiungimento del consenso all'interno dell'UE rimane difficile. Il Presidente del Consiglio dell'UE Antonio COSTA e la Presidente della Commissione UE Ursula von der LEYEN ricevono il Primo Ministro del Canada Justin TRUDEAU a Bruxelles, Belgio, il 12 febbraio 2025 // Shutterstock