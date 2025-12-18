L'UE sanciona altre 41 navi nella flotta ombra russa
Giovedì, l'Unione Europea ha imposto sanzioni su altre 41 navi legate alla cosiddetta flotta ombra russa, portando il numero totale di navi designate a quasi 600, ha dichiarato il Consiglio dell'UE.
Le navi autorizzate sono vietate entrare nei porti dell'UE e sono proibite nell'accedere a una vasta gamma di servizi marittimi, inclusi assicurazione, finanziamenti e assistenza tecnica.
La flotta ombra è composta da navi che operano al di fuori della supervisione marittima occidentale ed è ampiamente utilizzata da Mosca per continuare a esportare petrolio nonostante le sanzioni imposte per la sua invasione dell'Ucraina. La Russia ha fatto molto affidamento su queste navi per spedire milioni di barili di greggio a acquirenti come India e Cina, spesso a prezzi scontati.
Il 19° pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Russia
La mossa fa parte del 19° pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Russia. Nonostante le misure radicali, i funzionari europei riconoscono che Mosca si è adattata a molte restrizioni e continua a generare entrate significative dal petrolio. All'inizio di questa settimana, l'UE ha anche sanzionato i commercianti di petrolio Murtaza Lakhani ed Etibar Eyyub, accusandoli di aiutare la Russia a bypassare le restrizioni occidentali sulle esportazioni di greggio che finanziano la sua guerra in Ucraina.