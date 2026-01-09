L'UE si impegna a 620 milioni di euro per sostenere la ripresa e i bisogni umanitari della Siria

HQ

L'Unione Europea fornirà circa 620 milioni di euro (722 milioni di dollari) di finanziamenti alla Siria nel 2026 e 2027 per sostenere la ripresa post-bellica, l'assistenza bilaterale e l'aiuto umanitario, ha dichiarato venerdì la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen durante una visita a Damasco.

Parlando nella capitale siriana, von der Leyen ha detto che la portata delle necessità di ricostruzione rimane schiacciante dopo anni di conflitto e collasso economico sotto l'ex presidente Bashar al-Assad. Ha affermato che i finanziamenti dell'UE si concentreranno sulla ricostruzione dei servizi essenziali, sul supporto dei civili e sulla stabilizzazione delle comunità emerse da oltre un decennio di guerra.

L'annuncio arriva dopo che l'UE lo scorso anno ha revocato le sue sanzioni economiche di lunga data sulla Siria a seguito della caduta di Assad, una mossa che ha aperto la porta a un rinnovato impegno con Damasco. Von der Leyen ha detto che Bruxelles ora intende riprendere i colloqui su un accordo di cooperazione con la Siria e prevede di avviare una nuova partnership politica, inclusi incontri diplomatici di alto livello nella prima metà del 2026.

Allo stesso tempo, ha espresso preoccupazione per la rinnovata violenza nel nord della Siria, definendo allarmanti i recenti scontri ad Aleppo tra le forze governative e i combattenti curdi. Von der Leyen ha sottolineato che un dialogo sostenuto tra tutte le parti siriane era urgentemente necessario per prevenire ulteriori instabilità.