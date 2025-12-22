L'UE sostiene la Danimarca dopo che Trump nomina domenica inviato speciale per la Groenlandia

HQ

L'Unione Europea ha dichiarato che la sovranità e l'integrità territoriale del Regno di Danimarca, inclusa la Groenlandia, devono essere preservate, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato un inviato speciale per l'isola artica.

Un portavoce dell'UE ha dichiarato lunedì che il rispetto dei confini della Danimarca è "essenziale" per il blocco, ribadendo una posizione consolidata dell'UE. "Preservare l'integrità territoriale del Regno di Danimarca, la sua sovranità e l'inviabilità dei suoi confini è essenziale per l'Unione Europea."

I commenti sono arrivati mentre la prima ministra danese, Mette Frederiksen, e il primo ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, hanno lanciato una rara rimprovera congiunta a Washington. "Non si possono annettere altri paesi," hanno detto, sottolineando che la Groenlandia appartiene ai groenlandesi e che la sua integrità territoriale deve essere rispettata.

Jeff Landry come inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia

Trump domenica ha nominato il governatore della Louisiana Jeff Landry come inviato speciale degli Stati Uniti per la Groenlandia, una mossa che ha riacceso le tensioni dopo che il presidente aveva nuovamente suggerito che gli Stati Uniti dovrebbero prendere il controllo del territorio ricco di minerali per motivi di sicurezza. Landry ha detto che è un onore servire e ha parlato di promuovere gli interessi statunitensi, osservazioni che i funzionari danesi hanno definito inaccettabili.

Il ministro degli esteri danese ha dichiarato che avrebbe convocato l'ambasciatore statunitense per spiegazioni, mentre i leader groenlandesi hanno insistito che la nomina non avrebbe cambiato il loro percorso democratico. Sebbene la maggior parte dei groenlandesi sia favorevole a un'indipendenza finale dalla Danimarca, i sondaggi mostrano scarso sostegno per entrare a far parte degli Stati Uniti.