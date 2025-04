Luigi Mangione si dichiara non colpevole dell'omicidio dell'amministratore delegato di Healthcare mentre la pena di morte è perseguita

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Luigi Mangione si è dichiarato non colpevole dell'omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato della divisione assicurativa di UnitedHealth, mentre i pubblici ministeri hanno confermato la loro intenzione di perseguire la pena di morte.

Il 26enne è comparso in un tribunale di Manhattan in relazione all'omicidio di dicembre. Mentre i funzionari pubblici hanno denunciato l'atto, alcuni vedono le azioni di Mangione come una dichiarazione contro gli alti costi sanitari degli Stati Uniti e l'influenza degli assicuratori sanitari.

I pubblici ministeri sostengono che l'intento di Mangione di prendere di mira l'industria sanitaria attraverso la violenza giustifica la punizione estrema. Il processo continua, con la giuria che deciderà la sentenza se Mangione sarà condannato, quindi resta da vedere come si svilupperà la situazione.