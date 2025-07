Luis Díaz affronta il contraccolpo per aver perso il funerale di Diogo Jota, partecipando invece a un evento di influencer

HQ

I funerali di Diogo Jota e di suo fratello André Silva si sono svolti sabato a Gondomar, in Portogallo, e hanno visto la partecipazione della maggior parte dei compagni di squadra di Jota al Liverpool e della nazionale portoghese. Tuttavia, non tutti sono stati in grado di partecipare. Tra le assenze degne di nota dal Liverpool ci sono Mohamed Salah, Alisson Becker, Dominik Szoboszlai e Luis Díaz.

Ma è stata l'assenza del colombiano a scatenare le polemiche più grandi. Díaz era in Colombia in vacanza, ed è stato visto in un evento a Barranquilla insieme a suo fratello Roger Díaz, sorridente e scattando foto con influencer, più o meno nello stesso momento in cui il funerale si è svolto dall'altra parte dell'Atlantico.

Decine di utenti su X hanno espresso il loro disappunto su Luis Díaz, poiché sono stati rilasciati altri video di lui che balla e festeggia insieme agli influencer. Molti si sono affrettati a ricordargli il gesto compiuto da Jota nel 2023, quando il portoghese ha festeggiato un gol alzando la maglia e mostrando un messaggio di sostegno a Díaz, il cui padre era stato rapito da un gruppo di guerriglieri.

Díaz ha perso la fiducia di molti tifosi del Liverpool, anche se il suo futuro sembra ormai lontano dalla Premier League, con voci su un trasferimento al Bayern Monaco o all'FC Barcelona.