Luka Doncic e Cade Cunningham hanno fatto ricorso con successo contro la regola delle 65 partite per l'MVP

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Luka Doncic (Los Angeles Lakers) e Cade Cunningham (Detroit Pistons) saranno eleggibili per il premio MVP e altri riconoscimenti individuali a fine stagione, nonostante non abbiano rispettato la regola di giocare 65 partite di stagione regolare. Una regola che molti considerano ingiusta e che rimarrà per il momento, ma la lega farà un'eccezione per questi due giocatori a causa di "circostanze straordinarie".

Doncic ha giocato 64 partite per i Lakers, ma ne ha saltate due per assistere al parto della figlia in Slovenia, mentre Cunningham ha giocato 63 partite, ma ne ha saltate 12 a causa di un collasso polmonare diagnosticato il 17 marzo: queste sono le ragioni citate dalla NBA che hanno influenzato la loro decisione. Entrambi i giocatori hanno fatto appello, e la lega ha concordato che, "tenendo conto della totalità delle circostanze per Cunningham e Dončić, ciascun giocatore ha diritto ai premi previsti dalle circostanze straordinarie previsto dal CBA."

La regola che prevede di giocare almeno un numero di partite ogni stagione regolare per essere eleggibile per il miglior giocatore della stagione ha senso, poiché premia la coerenza. Tuttavia, ciò comporta che, se un grande giocatore è infortunato per un periodo prolungato, potrebbe non essere idoneo. Quest'anno, i casi di Doncic e Cunningham sono stati molto eccezionali, avendo appena raggiunto il target e avendo ottime ragioni per saltare alcune partite. Tuttavia, Anthony Edwards dei Minnesota Timberwolves è stato privato dello stesso trattamento davanti a un arbitro indipendente, dopo aver giocato 60 partite.

Secondo le previsioni delle scommesse, Shai Gilgeous-Alexander rimane favorito per vincere il premio MVP per il secondo anno consecutivo, seguito da Victor Wembanyama e Nikola Jokic.