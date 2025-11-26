Luka Doncic guida i Lakers a vittoria dopo vittoria, facendo la storia nel frattempo

HQ

I Los Angeles Lakers stanno vivendo un inizio di stagione fantastico, con 13 vittorie e 4 sconfitte, solo dietro ai campioni Oklahoma City Thunder nella West Conference (che hanno vinto 17 partite e ne hanno persa solo una). E Luka Doncic sta all'altezza delle aspettative, guidando la squadra a vittorie dopo vittorie e battendo record di punti quasi in ogni partita.

Domenica, nella vittoria per 108-196 contro gli Utah Jazz in cui Doncic ha segnato 33 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, lo sloveno è diventato il primo giocatore nella storia della NBA a segnare 400 punti e 100 assist nelle prime 12 partite della stagione.

Due giorni dopo, in una vittoria più imminente per 135-118 contro i Los Angeles Clippers, Doncic segnò 43 punti e superò Magic Johnson come il decimo giocatore numero 10 con più partite da 40 punti nella storia dei Los Angeles Lakers. Ha disputato sette partite con almeno 40 punti in sole 45 partite con i Lakers, mentre Johnson ha disputato solo sei partite con oltre 40 punti in 1.096 partite con i Lakers.