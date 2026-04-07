Luka Doncic si reca in Spagna per curare i muscoli femorale e tornare in tempo per i playoff NBA

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Luka Doncic è andato in Spagna per ricevere cure per l'infortunio al bicipite femorale subito giovedì, sperando in una pronta guarigione che gli permetta di tornare per i play-off e comunque optare per il titolo di MVP: deve giocare almeno un'altra partita per essere eleggibile al titolo individuale, che è molto discusso tra Doncic, Nikola Jokic, Victor Wembanyama e Shai Gilgeous-Alexander.

Secondo Shams Charania di ESPN, Doncic si recò in Spagna per sottoporsi a una procedura di iniezione di terapie rigenerative come le cellule staminali, che sono più accessibili e meno restrittive in Europa rispetto agli Stati Uniti. Gli sono state concesse 4-6 settimane di recupero, il che avrebbe significato che sarebbe tornato solo se i Lakers raggiungessero le semifinali di conference. Il 27enne vuole ridurlo il più possibile per aiutare la sua squadra nei playoff (e scrivere il suo nome nella lista MVP).

Secondo BasketNews, anche altri giocatori hanno cercato cure all'estero, il che non viola le regole NBA. I giocatori sono liberi di scegliere le decisioni mediche preferite, purché non riguardino sostanze vietate. Doncic ha scelto di concedersi un regalo in Spagna, dove ha giocato per il Real Madrid tra il 2015 e il 2018.

Luka Doncic aveva una media di 36,5 punti con un 49,3% al tiro (39% da tre yard), 8,1 rimbalzi, 7,1 assist e 2,3 palle rubate prima della partita contro Oklahoma. Ha subito l'infortunio al bicipite femorale giovedì 2 aprile, durante il quarto quarto di una sconfitta per 139-96 contro gli Oklahoma City Thunder, che ha interrotto una serie di 12 vittorie in 13 partite. Senza Luka, i Lakers persero poi 134-128 contro i Dallas Mavericks: mancano quattro partite di stagione regolare, l'ultima questa domenica, ma i Lakers hanno già assicurato un posto nei play-off.