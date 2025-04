Luka Modrić diventa co-proprietario di un club gallese di seconda divisione

HQ

La leggenda del Real Madrid Lika Modric, che è al club spagnolo dal 2012, si sta avvicinando alla fine della sua carriera calcistica (a 39 anni, la maggior parte dei suoi coetanei avrebbe già distribuito gli scarpini o si sarebbe trasferita in un campionato meno impegnativo). Il suo futuro è ancora incerto (scade il contratto quest'anno) ma prima che il club e il giocatore si siedano e ne parlino, il centrocampista croato si sta spendendo in altre imprese: è diventato comproprietario di un club di Championship: lo Swansea City.

Questo club gallese è 12° in Championship, seconda divisione inglese, ma è molto improbabile che si qualifichi per i play-off. È già di proprietà degli uomini d'affari americani Andy Coleman, Brett Cravatt e Jason Cohen e dell'uomo d'affari britannico Nigel Morris. Modric diventerà un investitore di minoranza nel club e lo ha descritto come un club "un'identità forte, un'incredibile base di fan e l'ambizione di competere ai massimi livelli".

Non è raro vedere calciatori professionisti investire in squadre di calcio più piccole, anche in giocatori molto più giovani, come Kylian Mbappé, proprietario della squadra di Ligue 1 Caen (che sta per essere retrocessa in terza divisione) o Vinícius, che è diventato investitore del club portoghese Alverca.