L'ultima Call of Duty: Black Ops 6 mappa Zombi arriverà la prossima settimana

Treyarch ha tenuto i fan con il fiato sospeso per molto tempo quando si tratta di lanciare una nuova mappa Call of Duty: Black Ops 6 Zombies. Dopo Shattered Veil all'inizio di aprile, abbiamo aspettato quasi quattro mesi per il debutto della prossima mappa, ma per fortuna è più vicina che lontana.

La data di uscita della mappa finale Zombies prevista per BOPS 6, nota come Reckoning, è stata confermata, con il lancio insieme alla Stagione 5 per il gioco. Debutterà già la prossima settimana, il 7 agosto, e porterà i giocatori in un complesso scientifico per aiutare Richtofen e il resto della banda a fermare finalmente Samantha Maxis ora che è fuggita dalla sua prigionia.

Mentre siamo in attesa di dettagli certi su ciò che questa mappa includerà, la narrazione che svelerà tramite il suo lungo easter egg e persino le nuove armi Wonder che introdurrà, i recenti teaser di Treyarch sembrano suggerire che introdurrà un nuovo nemico da sconfiggere, un mostro simile a Panzersoldat anche se questa volta sembra pilotato dal personaggio Klaus da Mauer der Toten.

Aspettatevi ulteriori informazioni su Reckoning più avanti questa settimana, poiché Activision tende a rilasciare informazioni su una nuova stagione Call of Duty una settimana prima del suo arrivo, quindi in questo caso probabilmente giovedì 31 luglio.