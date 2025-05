L'ultima patch di Baldur's Gate III rimuove la menzione di un punto della trama di Minthara tagliato

HQ

L'ultima patch corretta per Baldur's Gate III potrebbe essere stata rilasciata, ma Larian continuerà a correggere bug e problemi qua e là, a quanto pare. Di recente abbiamo ricevuto il 31° hotfix per Baldur's Gate III, che ha rimosso un vecchio punto della trama per Minthara.

Come scritto nelle note della patch e individuato per la prima volta da PCGamer, Minthara non avrà più dialoghi defunti quando usi Parla con i morti su di lei. In passato, l'uso di questo incantesimo avrebbe suggerito che Minthara fosse incinta.

Un'idea interessante, ma che non è stata inserita nel gioco finale. I dialoghi tagliati erano stati cestinati nelle patch precedenti che facevano riferimento a questo, ma con l'hotfix #31, sembra che il figlio di Minthara non sia più esistito.

Altrove nelle note della patch, possiamo vedere correzioni per le varie nuove sottoclassi introdotte nella patch 8, insieme a una correzione ordinata alla modalità foto, che vede i tuoi cinghiali e gatti a forma selvatica finalmente prestare attenzione alla telecamera.