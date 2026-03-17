L'ultimo aggiornamento System di Nintendo Switch 2 dovrebbe far girare meglio Switch 1 giochi in modalità portatile

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Nintendo ha rivelato le note per il prossimo System Update per la console Switch 2, che in realtà sta portando una marea di funzionalità e miglioramenti al sistema di sequel ibrido portatile. Ci sono miglioramenti a GameChat, caricamenti automatici da Album, più opzioni di accessibilità per la localizzazione, oltre a una funzione molto entusiasmante chiamata Handheld Mode Boost.

Quest'ultima funzione è essenzialmente un modo per Nintendo di far girare meglio i giochi Switch 1 sui sistemi Switch 2, facendoli girare la modalità TV della Switch 1 come modalità portatile base della Switch 2. Si dice che sia impostato per funzionare solo su software compatibili e che possa causare problemi con la funzionalità, ma se dovesse funzionare, i giochi per Switch 1 dovrebbero ora apparire meglio se giocati in modalità portatile su Switch 2.

Oltre a questo, le note sugli aggiornamenti sono piuttosto dettagliate e includono persino miglioramenti alla Modalità Aereo, all'eShop, ai controlli parentali e altro ancora. Segui le note complete della patch qui sotto.

Ho cambiato il testo e le animazioni a schermo quando carichi una scheda virtuale nel MENU HOME.

Aggiunta la possibilità di salvare note sugli amici nella tua lista amici. Il contenuto della nota non viene mostrato agli amici.



Aggiunta la possibilità di vedere e modificare queste note dall'app Nintendo Switch. L'app deve essere alla versione 3.3.0 o superiore per poter utilizzare questa funzione.



Le seguenti funzionalità sono state aggiunte per supportare GameChat:



Aggiunta la possibilità di invitare amici nelle GameChat room a cui partecipi. Alcuni amici potrebbero non poter essere invitati, come i conti supervisionati.



Gli amici che non hanno ancora finito la configurazione iniziale di GameChat possono ora essere invitati a GameChat. Alcuni amici potrebbero non poter essere invitati, come account supervisionati o chi non ha mai usato un Nintendo Switch 2.



Potrebbe volerci un po' di tempo prima che questo cambiamento si rifletta dopo aver aggiornato la console alla versione di sistema 22.0.0.



Sono stati apportati miglioramenti alla qualità della schermata di gioco condivisa in una GameChat quando l'espansione.



Aggiunta la possibilità di riavvolgere di 10 secondi/avanzare di 10 secondi con i pulsanti ZL e ZR quando si guarda un video a schermo intero nelle notizie o nel Nintendo eShop.

Aggiunta l'opzione per aggiungere i seguenti dati a "Upload automatici" da Album.



Clip Video, Video salvato come screenshot e screenshot con testo aggiunto.



Aggiunto portoghese (Portogallo) e russo alle lingue "Voce ⇔ voce su testo GameChat" in Accessibility.

Il Text-to-Speech, sotto Accessibilità, ora può leggere il testo in Album e durante la prima configurazione.



Consulta Nintendo Switch 2 First-Time Setup and Connection per le istruzioni su come attivare il sintesi vocale nella prima configurazione.



Aggiunta la possibilità di visualizzare la suddivisione della capacità di archiviazione per tipo di dato per la memoria di sistema e la microSD Express card.

Aggiunta la possibilità di eseguire un test audio quando è selezionato "Linear PCM 5.1 Surround" per TV Sound in Audio.

Ha cambiato la regione "Hong Kong/Taiwan/Corea del Sud" in "Hong Kong/Taiwan/Corea del Sud/Sud-est asiatico" nel dispositivo.

Aggiunta la "Handheld Mode Boost" alla gestione del software Nintendo Switch nel sistema.



Handheld Mode Boost farà girare il software compatibile della Switch come in modalità TV, quindi alcune funzionalità potrebbero essere influenzate. Per maggiori dettagli, consulta la descrizione sul dispositivo.



Le seguenti funzionalità sono state aggiunte alla Modalità Aereo:



Quando la Modalità Aereo è attivata, le preferenze precedentemente impostate per Bluetooth, Wi-Fi o NFC durante la modalità Aereo vengono salvate e applicate.



Aggiunta la possibilità di abilitare o disabilitare individualmente Bluetooth, Wi-Fi o NFC durante la Modalità Aereo dalle Impostazioni Rapide.



Aggiunta la possibilità di vedere una notifica nell'applicazione Smart Controls Parental Devices di Nintendo Switch quando il PIN Parental Controls viene inserito con successo sulla console. Questo può anche essere configurato come notifica push per il tuo dispositivo smart.



L'app deve essere alla versione 2.4.0 o superiore per poter utilizzare questa funzionalità.



Miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l'esperienza dell'utente.