L'ultimo annuncio di Rockstar è accusato di essere pieno di "falsità e disinformazione"

Rockstar si è finalmente espresso recentemente e ha commentato le accuse di cosiddetta "sfaldatura dei sindacali" quando improvvisamente ha licenziato oltre 30 dipendenti, tutti in discussione della formazione di un sindacato interno insieme ai rappresentanti dell'Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB).

Rockstar conferma la loro spiegazione e continua a credere che i dipendenti abbiano condiviso "informazioni sensibili" su dettagli specifici del gioco con parti esterne, cosa per la quale non ci sono prove, anche dopo che il thread su Discord è stato controllato da un media indipendente.

E in una dichiarazione a Eurogamer l'IWGB esprime anche scetticismo riguardo all'annuncio:

"Ancora una volta, hanno scelto di travisare, definendoli 'trapelare informazioni' i lavoratori che parlano delle loro condizioni di lavoro in un forum privato." È difficile interpretare questa dichiarazione come altro che un disperato tentativo di distogliere la mano dall'attenzione globale a cui sono stati sottoposti nell'ultimo mese. Dal Primo Ministro britannico alla Camera dei Comuni, agli sviluppatori di giochi di tutto il mondo che esplodono in protesta – tutti gli occhi sono puntati su Rockstar e il loro attacco illegale contro chi li fa guadagnare miliardi."

Verranno intraprese azioni legali contro Rockstar per questi licenziamenti.