L'ultimo cacciatore di streghe sta per avere un sequel, con Vin Diesel e Michael Caine nel cast

All'inizio di quest'anno, Vin Diesel ha pubblicato un lungo post su Instagram, in cui ha rivelato che una serie di progetti sembra essere in lavorazione in una certa misura. Questo includeva più Riddick, un Groot film a sé stante, e anche un altro The Last Witch Hunter, e francamente nessuno dei due sembrava essere troppo probabile...

Ma forse c'è del vero nelle parole di Diesel, dato che Variety riporta ora cheThe Last Witch Hunter un sequel è in fase di accelerazione alla Lionsgate, con l'intenzione di far sì che Diesel sia il protagonista e il protagonista al fianco di Michael Caine, che uscirà dalla pensione all'età di 92 anni per riprendere il ruolo di Dolan il prete.

Non è ancora stata fissata una data per la premiere e nemmeno quando inizierà la produzione, ma insieme a Lionsgate, la società di produzione di Diesel di One Race Films è collegata al progetto. Stiamo anche aspettando informazioni su chi scriverà la sceneggiatura, dirigerà il progetto e come sarà il resto del cast.