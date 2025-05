L'Ungheria annulla i colloqui con l'Ucraina per la disputa sullo spionaggio Le tensioni diplomatiche aumentano quando l'Ungheria interrompe le discussioni sui diritti delle minoranze.

HQ Le ultime notizie sull'Ungheria . Ora sappiamo che l'Ungheria ha annullato i colloqui programmati con l'Ucraina sui diritti delle minoranze che avrebbero dovuto svolgersi lunedì, citando la recente disputa diplomatica tra le due nazioni. Questa decisione fa seguito alle espulsioni reciproche di diplomatici e alle accuse di spionaggio, con il ministero degli Esteri ungherese che ha dichiarato che i recenti sviluppi ostacolano discussioni produttive. Ciononostante, l'Ungheria mantiene la sua volontà di dialogare in futuro. Viktor Orban, primo ministro ungherese, partecipa a un vertice informale dei leader dell'Unione europea a Bruxelles, Belgio, 17 giugno 2024 // Shutterstock