Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

L'Ungheria blocca i siti di notizie ucraini in una mossa di ritorsione

Budapest intensifica le tensioni con Kiev per le restrizioni ai media.

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'Ungheria ha vietato l'accesso a una dozzina di agenzie di stampa ucraine dopo che Kiev ha recentemente limitato diversi portali in lingua ungherese accusati di diffondere narrazioni filo-russe. La mossa riflette i legami tesi tra i vicini, già turbati dalla guerra in Ucraina e dai disaccordi sulle sanzioni e sul sostegno militare. I funzionari ungheresi hanno inquadrato la decisione come una risposta proporzionale, sottolineando quella che hanno descritto come una censura che prende di mira le voci critiche sulla politica dell'UE e della NATO. Tra i siti ora bloccati c'è un'importante pubblicazione che segue le ambizioni europee dell'Ucraina, segnalando uno scontro più profondo tra Budapest e Kiev in un momento delicato per entrambi i paesi. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

L'Ungheria blocca i siti di notizie ucraini in una mossa di ritorsione
Viktor Orban e Volodymyr Zelensky // Shutterstock

This post is tagged as:

Notizie dal mondoUngheriaUcraina


Caricamento del prossimo contenuto