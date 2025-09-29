HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'Ungheria ha vietato l'accesso a una dozzina di agenzie di stampa ucraine dopo che Kiev ha recentemente limitato diversi portali in lingua ungherese accusati di diffondere narrazioni filo-russe. La mossa riflette i legami tesi tra i vicini, già turbati dalla guerra in Ucraina e dai disaccordi sulle sanzioni e sul sostegno militare. I funzionari ungheresi hanno inquadrato la decisione come una risposta proporzionale, sottolineando quella che hanno descritto come una censura che prende di mira le voci critiche sulla politica dell'UE e della NATO. Tra i siti ora bloccati c'è un'importante pubblicazione che segue le ambizioni europee dell'Ucraina, segnalando uno scontro più profondo tra Budapest e Kiev in un momento delicato per entrambi i paesi. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!