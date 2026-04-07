L'Ungheria schiera l'esercito per sorvegliare il gasdotto in mezzo alle tensioni elettorali

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L'Ungheria ha posto un gasdotto sotto protezione militare dopo segnalazioni di esplosivi trovati vicino al confine con la Serbia, intensificando le tensioni politiche pochi giorni prima di un'elezione molto combattuta.

Il Primo Ministro Viktor Orbán ha annunciato la decisione dopo aver visitato il sito, definendo il gasdotto una "linea di salvezza" per il paese e sottolineando la necessità di mettere in sicurezza le infrastrutture energetiche critiche. La rotta trasporta gas naturale russo in Ungheria e oltre, rendendola strategicamente vitale.

L'incidente è rapidamente diventato politicizzato. La figura dell'opposizione Péter Magyar ha accusato il governo di aver messo in scena una potenziale operazione di "false flag" per influenzare gli elettori, un'accusa che Orbán non ha affrontato direttamente.

I funzionari governativi hanno invece lasciato intendere un possibile coinvolgimento straniero, inclusa l'Ucraina, un'accusa fermamente negata dall'Ucraina, che suggeriva che l'incidente potesse essere esso stesso una provocazione guidata dalla Russia.

La situazione contribuisce a un clima pre-elettorale già instabile, con sondaggi che indicano che Orbán deve affrontare una delle sue sfide più difficili da quando è salito al potere nel 2010. I disordini coincidono anche con la visita di JD Vance, sottolineando l'attenzione internazionale sulla direzione politica dell'Ungheria.

Con narrazioni contrastanti e senza conclusioni chiare, l'incidente dell'oleodotto è diventato un punto focale in una più ampia lotta sul futuro della leadership ungherese.