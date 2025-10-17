L'Ungheria si prepara a ospitare il vertice di pace Trump-Putin a Budapest

HQ

L'Ungheria ha appena confermato che garantirà l'ingresso e il ritorno sicuro di Vladimir Putin per il suo prossimo incontro con Donald Trump a Budapest. Il vertice, incentrato sulla fine della guerra in Ucraina, dovrebbe svolgersi a breve, con i preparativi che avanzano rapidamente. Il primo ministro Viktor Orbán, stretto alleato di entrambi i leader, ha sottolineato la sovranità dell'Ungheria nell'accogliere Putin nonostante il mandato della CPI in corso. La scelta della sede ha attirato l'attenzione internazionale, poiché l'Ungheria prende le distanze dalla corte mentre chiede all'Europa di riaprire il dialogo diplomatico con Mosca. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!