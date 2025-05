L'Unione europea condanna lo spionaggio informatico prolungato nella Repubblica Ceca Bruxelles esprime sostegno a Praga ed esorta la Cina a prevenire attività dannose legate allo Stato.

HQ Le ultime notizie sulla Repubblica Ceca e la Cina . Mercoledì, l'Unione europea ha espresso un fermo sostegno alla Repubblica Ceca a seguito di un attacco informatico che ha preso di mira il suo ministero degli Esteri, che Praga attribuisce ad attori cinesi. I funzionari dell'UE hanno condannato la violazione, avvertendo che tali azioni minano le norme informatiche internazionali e suggerendo potenziali contromisure future. Bruxelles ha sottolineato che i governi devono evitare che le loro infrastrutture vengano sfruttate per operazioni ostili. Chisinau, Moldavia - 24 aprile 2025: Conferenza stampa tenuta dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, a Chisinau // Shutterstock