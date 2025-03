L'Unione europea esorta i cittadini a preparare scorte di emergenza per 72 ore

HQ

Le ultime notizie sull'Unione Europea . La Commissione europea ha pubblicato una nuova strategia di preparazione che incoraggia i cittadini di tutta l'Unione europea ad accumulare scorte essenziali, come cibo e acqua, per un massimo di 72 ore.

Questa iniziativa mira a migliorare la prontezza contro disastri come inondazioni, incendi, pandemie o attacchi militari. La strategia, ispirata alle pratiche in Germania e nei paesi nordici, raccomanda anche lo sviluppo di piani di emergenza per le famiglie e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

La Commissione sta spingendo per una giornata di preparazione a livello europeo e chiede un migliore coordinamento nella gestione delle crisi. Per ora, resta da vedere come le singole nazioni attueranno queste misure, date le diverse percezioni dei livelli di rischio e di preparazione.