HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . La Commissione europea ha ribadito mercoledì che la revoca o la modifica delle sanzioni contro la Russia dipende dal completo ritiro delle sue forze dall'Ucraina.

Questa posizione arriva mentre gli Stati Uniti hanno negoziato separatamente accordi con Kiev e Mosca, con l'obiettivo di sospendere le ostilità in mare e contro le infrastrutture energetiche. Pur non essendo coinvolta in tali colloqui, l'UE ha accolto con favore il sostegno di Washington all'Ucraina.

Nel frattempo, continuano le discussioni su ulteriori dazi sulle esportazioni agricole russe, rafforzando la ferma posizione del blocco. Per ora, resta da vedere come Mosca risponderà a queste ultime condizioni sulle sanzioni dell'Unione Europea.