L'unità droni Amazon lascia il gruppo industriale a causa di una disputa sulla sicurezza

HQ

La divisione droni di Amazon si è ritirata dalla Commercial Drone Alliance, citando disaccordi sulle regole di sicurezza per le operazioni commerciali con droni.

Amazon Prime Air ha dichiarato che l'alleanza si opponeva alle proposte regolatorie che imponevano ai droni di portare sistemi di rilevamento ed evitare progettati per prevenire collisioni con velivoli con equipaggio. In una lettera pubblicata da Reuters, l'azienda ha affermato che la posizione del gruppo su questioni chiave di sicurezza era "incompatibile" con gli standard di sicurezza di Prime Air.

Prime Air ha affermato che la sua tecnologia di rilevamento ed evitare è già stata testata in oltre 70.000 voli ed è essenziale per espandere in sicurezza le consegne dei droni. La decisione mette in evidenza le crescenti tensioni all'interno dell'industria dei droni in rapido sviluppo, mentre regolatori e aziende discutono su quanto debbano essere rigorosi i requisiti di sicurezza prima che i servizi commerciali su larga scala diventino diffusi.

Come dichiarato da Prime Air nella sua lettera:

Ciò richiede standard rigorosi basati sulle capacità - inclusi requisiti che impongano tecnologie di droni capaci di rilevare velivoli con equipaggio non collaborativi. Il rischio di una collisione di drone con un aereo con equipaggio non è teorico.