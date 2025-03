L'universo di Sonic ha ora una timeline ufficiale

HQ

I fan discutono spesso della cronologiaThe Legend of Zelda dei giochi, andando in grande profondità per far sì che tutto si incastri nel miglior modo possibile, mentre Nintendo raramente fa qualcosa per aiutare.

Ma anche i giochi Sonic the Hedgehog hanno una timeline e senza preavviso Sega ha ora presentato dettagli ufficiali a riguardo, cosa che è stata notata da NintendoLife. La cronologia offre diverse grandi sorprese, non ultimo il fatto che un titolo strano come il classico Dreamcast Sonic Shuffle (un Mario Party challenger del 2001) è considerato canonico e si colloca tra Sonic Adventure e Sonic Adventure 2.

La cronologia non è completa al 100%, ma fornisce un'immagine sorprendentemente buona dell'universo di Sonic, e sarà divertente per i fan che si sono chiesti a lungo cose come se Sonic Free Riders sia ambientato prima o dopo Sonic Rush Adventure. Dai un'occhiata alla timeline sul sito giapponese di Sonic.